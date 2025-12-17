Una nuova Pet-Tac digitale all’Ospedale del Mare: è la più evoluta del Centro-Sud Italia

La nuova Pet–Tac installata nell’Ospedale del Mare

Da oggi l’Unità Operativa Complessa di Medicina Nucleare dell’Ospedale del Mare può contare su una nuova Pet-Tac digitale, per migliorare la diagnostica e la cura dei pazienti. Il macchinario, di ultima generazione, risulta essere unico per caratteristiche in tutto il Centro-Sud Italia; l'apertura è avvenuta questa mattina, 17 dicembre, in presenza della direzione strategica aziendale, della direzione ospedaliera, dell’equipe della Unità Operativa di Medicina Nucleare e della Unità Operativa di Ingegneria Clinica.

Potenziata la diagnostica oncologica e neurologica

La nuova tecnologia digitale, spiega l'Asl Napoli 1 in un comunicato stampa, consentirà di sfruttare "un sistema diagnostico di altissima precisione, in grado di migliorare significativamente l’efficacia clinica e la cura del paziente". La nuova tecnologia digitale, infatti, "consente di ottenere immagini ad altissima risoluzione, con una sensibile riduzione dei tempi di acquisizione e della dose di radioattività somministrata, a beneficio della sicurezza e del comfort degli utenti".

Con la nuova strumentazione verrà potenziata la capacità diagnostica soprattutto in ambito oncologico e neurologico, "rendendo la Medicina Nucleare dell’Ospedale del Mare, un punto di riferimento per la sanità ad alta specializzazione in Campania".

Leggi anche Nuova strada per collegare Tangenziale di Napoli e Centro Direzionale: eviterà il traffico di Gianturco

"Punto di riferimento del Centro-Sud Italia"

"Questa innovativa apparecchiatura tecnologica rappresenta un importante passo avanti nella nostra missione di fornire servizi di alta qualità ai nostri pazienti", commenta il direttore sanitario aziendale dell'Ospedale del Mare, Maria Corvino, nel ringraziare la "squadra" che ha reso possibile l'installazione della Pet-Tac, tra professionisti sanitari, tecnici e amministrativi.

"Siamo orgogliosi poter essere un punto di riferimento per il Centro Sud e di offrire le migliori tecnologie e le migliori cure – aggiunge il direttore generale dell'Asl Napoli 1, Gaetano Gubitosa – grazie all’acquisto di questa nuova tecnologia sanitaria si amplia il parco tecnologico e digitale dell’Ospedale del Mare che sarà in grado di erogare esami diagnostici di altissimo livello".