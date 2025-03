video suggerito

Truffa al Sistema Sanitario Nazionale e corruzione: 70 indagati tra Napoli e Salerno, 300 carabinieri in azione Da questa mattina, 300 carabinieri del Nas stanno eseguendo 70 misure cautelari tra Napoli e Salerno per truffa aggravata contro il Sistema Sanitario Nazionale. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Valerio Papadia

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Alle prime luci di oggi, martedì 11 marzo, è scattato un maxi blitz dei carabinieri del Nas (Nucleo antisofisticazioni e sanità) tra le province di Napoli e Salerno: circa 300 militari dell'Arma, coordinati dalla Procura partenopea, stanno eseguendo un'ordinanza applicativa di misure cautelari nei confronti di 70 indagati, tutti gravemente indiziati di associazione per delinquere finalizzata al falso ideologico e materiale, corruzione e truffa aggravata in danno del Servizio Sanitario Nazionale. Non si conoscono ancora i dettagli sull'operazione che, come detto, è scattata nelle prime ore di oggi.