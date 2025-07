video suggerito

Tredicenne in bici travolto da uno scooter, ricoverato in fin di vita: è in prognosi riservata Il grave incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri a Casoria in provincia di Napoli. Nell'impatto un giovanissimo di soli 13 anni che viaggiava in sella a una bici elettrica è rimasto gravemente ferito.

A cura di Redazione Napoli

Immagine di repertorio

Un gravissimo incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri a Casoria. Erano da poco passate le 23.00 quando, nel comune in provincia di Napoli, una bici elettrica guidata da un ragazzino di tredici anni si è scontrata con uno scooter in via dell'Indipendenza. Ad avere la peggio il minorenne, che è stato soccorso dal personale del 118 giunto sul posto, le sue condizioni sono apparse da subito gravi.

Incidente Casoria: tredicenne rimane intubato e in prognosi riservata

I sanitari hanno trasportato all'ospedale Santo Bono di Napoli la giovane vittima del sinistro. In pronto soccorso è stato ricoverato in codice rosso e la prognosi da quanto si apprende rimane riservata e la vittima dell'incidente intubato. C'è grande apprensione per la condizione del 13enne che è ancora in pericolo di vita, con amici e parenti che si sono stretti attorno alla famiglia.

Indagini sull'incidente dove è rimasto gravemente ferito un 13enne

Nell'incidente l'uomo ha riportato diverse lesioni, tra cui la rottura del setto nasale, e si è a sua volta volta trasportato in ospedale dove è stato medicato. Le sue condizioni non destano preoccupazione. Dimesso dal pronto soccorso dell'ospedale di Acerra è stato ascoltato dai carabinieri, che hanno aperto un fascicolo per stabilire la dinamica dell'incidente mortale e accertare eventuali responsabilità. Su quanto avvenuto indagano i militari della compagnia del Vomero e quella di Casoria.