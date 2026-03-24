Ripreso in un video l’incidente costato la vita a due donne, travolte e uccise da auto al corso Garibaldi di Napoli

I momenti in cui, nella serata di domenica 22 marzo, le due donne sono state investite e uccise da una Mercedes, sono state immortalate in video da una telecamera di sorveglianza.

Un video ha immortalato i terribili momenti dell'incidente nel quale, nella serata di domenica 22 marzo, Zhanna Rubakha e Oksana Kotlova, due donne ucraine di 57 e 51 anni, sono state investite e uccise da un'automobile in corso Garibaldi, nel cuore di Napoli. Si tratta di una registrazione di una delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona, che ha ripreso i momenti in cui l'automobile, una Mercedes, ha investito le due donne: una di loro è morta sul colpo, mentre l'altra è deceduta poco dopo il suo arrivo in ospedale. Il conducente della Mercedes è stato subito fermato dagli agenti della Polizia Municipale: si tratta di un uomo di 34 anni, un imprenditore di Massa di Somma.

Il 34enne era ubriaco quando ha investito e ucciso le due donne

I successivi accertamenti di rito condotti sull'imprenditore alla guida della Mercedes hanno rivelato che l'uomo era positivo all'alcol quando si è verificato l'incidente. Da una prima ricostruzione, pare che il 34enne procedesse a velocità sostenuta quando, per cause che sono ancora in corso di accertamento, ha investito la 57enne e la 51enne, che stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali nel tratto di corso Garibaldi che si trova nelle immediate vicinanze di Porta Nolana. L'imprenditore di Massa di Somma, dopo l'incidente, è stato arrestato per omicidio stradale plurimo aggravato e sottoposto ai domiciliari.