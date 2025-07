Torre del Greco, cadavere di un uomo trovato vicino alla stazione della Circum: indagini in corso

video suggerito

A cura di Valerio Papadia

Macabra scoperta, nella mattinata di oggi, giovedì 10 luglio, a Torre del Greco, nella provincia di Napoli: il cadavere di un uomo è stato rinvenuto nei presso della stazione della Circumvesuviana. Da quanto si apprende, il cadavere – che apparterrebbe a un uomo di età apparente intorno ai 60 anni – è stato notato da alcuni pendolari, che si stavano recando in stazione a prendere il treno: il corpo si trovava a ridosso delle panchine che sorgono in un'area giostrine, a due passi dalla stazione Circum in zona piazzale della Repubblica.

Immediata la segnalazione alle forze dell'ordine: sul posto, dove nel frattempo si era creato un folto capannello di curiosi, sono intervenuti i militari dell'Arma dei carabinieri e gli agenti della Polizia di Stato, che hanno avviato le indagini per identificare la vittima e risalire alle cause del decesso. Dai primi accertamenti, sul cadavere non sarebbero stati riscontrati segni di violenza e l'ipotesi più accreditata è che l'uomo sia morto a causa di un malore; tuttavia, ci sarà bisogno di indagini più approfondite per individuare le precise cause della morte e, al momento, non si esclude nessuna ipotesi.