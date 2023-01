Torre del Greco, cadavere di donna di 49 anni trovato in casa: corpo sequestrato per autopsia Il corpo senza vita della donna ritrovato in via Madonnelle. Salma sequestrata, sarà sottoposta ad autopsia.

A cura di Pierluigi Frattasi

Il cadavere di una donna di 49 anni è stato ritrovato ieri sera in un appartamento di Torre del Greco. Il corpo della donna era adagiato su un letto in una casa in via Madonnelle. A fare la scoperta sono stati i carabinieri della locale compagnia, che sono intervenuti sul posto e sono entrati nell'appartamento attorno alle ore 20,00. All'interno dell'abitazione c'era la donna, purtroppo senza vita, stesa nel suo letto. Secondo i primi accertamenti, sul corpo della donna non sarebbero stati riscontrati segni di violenza.

Salma sequestrata, sarà sottoposta ad autopsia

La salma è stata comunque sequestrata dal pm di turno e messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’autopsia.