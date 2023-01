Torna in carcere il boss del Parco Verde. I domiciliari festeggiati coi fuochi d’artificio Il boss Ciccarelli del Parco Verde lascia i domiciliari, destinazione carcere: l’aggravamento per violazione delle misure imposte dall’autorità giudiziaria.

A cura di Nico Falco

I festeggiamenti per la concessione dei domiciliari

In carcere, ai domiciliari e poi di nuovo in carcere, nel giro di un paio di settimane: Giovanni Ciccarelli, fratello dei boss del Parco Verde di Caivano (Napoli) e reggente del clan in loro vece, è stato trasferito nella casa circondariale di Poggioreale il 20 gennaio scorso: i carabinieri avevano accertato che si era incontrato con persone estranee al suo nucleo familiare, contravvenendo quindi agli obblighi imposti dall'autorità giudiziaria.

La misura cautelare, emessa dal gip del Tribunale di Napoli Nord, è stata eseguita presso il rione Salicelle di Afragola dai carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Caivano. Il provvedimento è stato disposto in accoglimento della richiesta di aggravamento proposta dalla Procura di Napoli Nord a seguito delle indagini dei carabinieri, che avevano accertato gli incontri mentre l'uomo era sottoposto ai domiciliari.

I domiciliari festeggiati coi fuochi d'artificio

Il 51enne è il fratello di Domenico Ciccarelli, alias Caciotta, e di Antonio Ciccarelli, noto come Tonino ‘a Monnezza, ritenuti ai vertici del clan Sautto-Ciccarelli, egemone nel Parco Verde di Caivano. L'uomo era finito in manette lo scorso 5 gennaio quando, durante un controllo in un locale da lui usato come lavanderia, i carabinieri avevano trovato un panetto da oltre mezzo chilo di eroina.

Pochi giorni dopo a Giovanni Ciccarelli erano stati concessi gli arresti domiciliari. E il suo ritorno a Caivano era stato salutato con uno spettacolo abusivo di fuochi d'artificio: come si vede nelle immagini poi pubblicate in rete, numerose batterie erano state piazzate davanti ai palazzoni del Parco Verde.