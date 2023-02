Terremoto nei Campi Flegrei, lieve scossa di magnitudo 0.8, avvertita dai residenti Scossa di terremoto avvertita dai residenti in zona Campi Flegrei, tra Napoli e Pozzuoli; nell’area frequenti eventi dovuti al fenomeno del bradisismo.

A cura di Nico Falco

Una scossa di terremoto, di magnitudo lieve ma avvertita dai residenti in quanto molto superficiali, c'è stata questa mattina tra Napoli e Pozzuoli, nella zona dei Campi Flegrei. L'evento sismico è stato registrato dall'Osservatorio Vesuviano alle 9:48 di oggi (ora locale), con magnitudo di 0.8 (margine di errore di 0.3) e con epicentro a 1.8 chilometri di profondità.

L'epicentro è stato localizzato nei pressi di via Coste di Agnano, una delle strade che costeggiano la Solfatara, area spesso al centro di fenomeni di questo tipo riconducibili al bradisismo. Non si registrano danni a cose o persone. I sismografi dell'Osservatorio Vesuviano hanno registrato nelle ultime ore diverse scosse, tutte di bassa intensità.

Due giorni fa, nella mattinata del 22 febbraio, due scosse erano state registrate a distanza di pochi secondi, alle 8:09, con intensità era molto bassa, la prima di magnitudo 1.2 e la seconda di 0.3. Anche in quel caso non c'erano stati feriti né danni ma i due eventi erano stati nettamente avvertiti dalla popolazione, in particolar modo dai residenti di via Pisciarelli, ad Agnano, periferia ovest di Napoli, e da quelli dell'area della Solfatara, che ricade nel territorio comunale di Pozzuoli.