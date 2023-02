Terremoto Napoli, due lievi scosse in pochi secondi nei Campi Flegrei: avvertite dai residenti Due lievi scosse di terremoto sono state registrate poco dopo le 8 di questa mattina nei Campi Flegrei: nonostante la bassa intensità, le scosse sono state distintamente avvertite.

A cura di Valerio Papadia

Continuano a tremare i Campi Flegrei: questa mattina, mercoledì 22 febbraio, due lievi scosse di terremoto si sono registrate tra Napoli e Pozzuoli; nonostante la bassa intensità, entrambi i terremoti sono stati distintamente avvertiti dalla popolazione. Le due scosse si sono registrate a distanza di pochi secondi l'una dall'altra, poco dopo le 8 di questa mattina: la prima, di magnitudo 1.2, si è verificata alle 08.09 e 5 secondi; immediata la seconda scossa, di magnitudo 0.2, alle 08.09 e 43 secondi.

Nonostante la bassa intensità dei due eventi sismici, come detto la popolazione li ha avvertiti distintamente, soprattutto nella zona di via Pisciarella ad Agnano, periferia occidentale di Napoli, che nella zona della Solfatara, a Pozzuoli. Questo è dovuto, in parte, alla bassa profondità dei due eventi sismici, caratteristica che contraddistingue i terremoti nei Campi Flegrei: la prima scossa si è verificata a una profondità di 1,5 chilometri, mentre la seconda a 2,7 chilometri di profondità.

Lievi scosse e boati nei Campi Flegrei anche ieri

Anche nelle prime ore della giornata di ieri, martedì 21 febbraio, nei Campi Flegrei erano state registrate lievi scosse di terremoto. Come spesso accade nell'area, le scosse erano state accompagnate da boati, distintamente avvertiti dai residenti,