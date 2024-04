video suggerito

Un altro terremoto nei Campi Flegrei: scossa prolungata a Pozzuoli Una scossa di terremoto prolungata è stata avvertita intorno alle 14 nei Campi Flegrei: il terremoto è stato localizzato in mare ed è stato distintamente avvertito a Pozzuoli e dintorni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Trema ancora la terra nei Campi Flegrei: dopo lo sciame sismico registrato stanotte, un'altra scossa di terremoto è stata localizzata nella caldera del supervulcano alle ore 13.59 di oggi, sabato 6 aprile. L'evento sismico, che è stato localizzato in mare, nel Golfo di Pozzuoli, è stato distintamente avvertito dagli abitanti della città flegrea, soprattutto sulla costa, e nelle zone limitrofe: la scossa è stata prolungata e, come ha riferito l'Ingv, ha avuto una magnitudo di 2.5 della scala Richter; inoltre, la profondità è stata di 2,6 chilometri, motivo per il quale l'evento sismico è stato particolarmente avvertito.