Terremoto oggi ai Campi Flegrei: sciame sismico, una notte di scosse Campi Flegrei: 2 terremoti, 1.4 e 2.0, sentiti a Pozzuoli e nella zona di Napoli Ovest.

A cura di Redazione Napoli

Bradisismo ai Campi Flegrei ancora una notte di scosse: due terremoti registrati in nottata dall’Osservatorio Vesuviano. Il primo evento tellurico si è verificato alle 4 del mattino, raggiungendo una magnitudo di 1.4 scala Richter.

L'epicentro è stato localizzato nella Solfatara a una profondità di 2,5 chilometri. Un minuto dopo, alle 4:01, si è verificato un secondo terremoto, questa volta di magnitudo 2.0, con epicentro in via Vigne a una profondità di 2,9 chilometri.

Gli abitanti della zona sui gruppi social riportato di aver percepito un boato, tipico dell’attività del bradisismo nella zona flegrea, seguito da un tremore. Sisma di entità lieve ma comunque avvertiti in diverse aree, tra cui la parte alta della città di Pozzuoli e in località come Agnano, quartiere della periferia Ovest di Napoli le aree di Arco Felice, la zona dei Pisani e Monterusciello.