Terremoto oggi nei Campi Flegrei, due scosse in pochi secondi avvertite alle 9 Le due scosse di terremoto, registrate precisamente alle 8.46, sono state di magnitudo 1.9 e 2.1 e si sono susseguite nell'arco di pochi secondi l'una dall'altra.

A cura di Valerio Papadia

L'attività sismica nei Campi Flegrei lascia poca tregua ai cittadini che, spesso nelle ultime settimane, sono tornati ad avvertire la terra muoversi sotto i loro piedi. Dopo la scossa registrata nella tarda serata di ieri, infatti, questa mattina, domenica 21 aprile, sono state ben due le scosse di terremoto che sono state distintamente avvertita dai cittadini, a distanza di pochi secondi l'una dall'altra. Entrambe le scosse si sono registrata alle 8.46: la prima ha avuto una magnitudo di 1.9 della scala Richter; venti secondi più tardi, la seconda ha avuto una magnitudo di 2.1.

In entrambi i casi, si è trattato di eventi molto superficiali, e per questo avvertiti in maniera ancora più distinta: la prima scossa ha avuto una profondità di 0,9 chilometri, mentre la seconda è stata localizzata a 0,8 chilometri di profondità.