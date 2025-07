Terremoto Campi Flegrei, un albero è crollato sui binari della metro Linea 2: treni fermi

Immagine di repertorio

Non si segnalano danni a persone o cose, nei Campi Flegrei, dopo la scossa di terremoto di magnitudo 4 della scala Richter che si è verificata questa mattina, venerdì 18 luglio, poco dopo le 9. Forti disagi, però, li ha subiti la circolazione ferroviaria: non soltanto, in via precauzionale, subito dopo la scossa la circolazione dei treni sul Nodo di Napoli, nonché quella di Circumflegrea e Cumana, è stata interrotta per le verifiche del caso. I disagi si segnalano anche e soprattutto sulla Linea 2 della metropolitana, che collega Pozzuoli all'area Est di Napoli: il sisma di questa mattina, infatti, ha fatto crollare un albero sui binari, rendendo necessaria l'interruzione della circolazione.

Fermi i treni della Linea 2, circolazione rallentata sul nodo di Napoli

A rendere noto questo particolare è il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, che in una nota ha fatto sapere: "Sulla Linea 2 della metropolitana, RFI ha in corso interventi di ripristino per la caduta di un albero sui binari, ora rimosso". E andando sul sito di RFI – Rete Ferroviaria Italiana – si apprende, infatti, che la circolazione dei treni sulla Linea 2 è ancora bloccata, mentre a causa delle verifiche effettuate stamattina sul Nodo di Napoli, la circolazione ferroviaria è fortemente rallentata: si segnalano treni in ritardo fino a 80 minuti e cancellazioni.