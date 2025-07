Treni fermi oggi dopo il terremoto a Napoli, stop a linee cumana e circumflegrea per verifiche: la situazione

Eav conferma lo stop ai treni Cumana e Circumflegrea causa terremoto ai Campi Flegrei. Anche i treni della metro 2 e del nodo ferroviario di Napoli rallentati o fermi per verifiche.

Disagi alla circolazione dei treni dopo il terremoto di magnitudo 4 a Napoli nella zona dei Campi Flegrei, intorno alle ore 9.14 oggi, venerdì 18 luglio. Ripercussioni sui trasporti e circolazione sospesa in via precauzionale nel nodo di Napoli a seguito dell'evento sismico sulla linea Metropolitana Campi Flegrei Trenitalia. Stop confermato da Eav anche sulle linee Circumflegrea e Cumana. Si tratta di uno sciame sismico, alla prima scossa ne sono seguite altre di varia intensità.

Linee flegree interrotte, attivati bus sostitutivi: la nota Eav

La nota diffusa da Eav fa sapere che al momento è ferma la circolazione sulle linee flegree sia su Cumana che Circumflegrea. È stato istituito un servizio bus sostitutivo sulle tratte interrotte. Interessate anche le linee suburbane, in particolare per effettuare le dovute verifiche alle infrastrutture ferroviarie il treno 7863 delle ore 08:27 da Piedimonte Matese per Napoli è al momento fermo a Caserta RFI con 30 minuti di ritardo.

Treni fermi e ritardi alla circolazione, disagi per i mezzi Trenitalia

Problemi anche per i mezzi Trenitalia. Dopo la sospensione, la circolazione è ancora fortemente rallentata nel nodo di Napoli "per verifiche tecniche a seguito di un evento sismico". La circolazione permane sospesa sulla linea Metropolitana Campi Flegrei. Anche i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali "possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 90 minuti". La circolazione permane sospesa sulla linea metropolitana Napoli – Villa Literno.

Treni Alta Velocità e Intercity con un tempo di percorrenza superiore a 60 minuti sono:

FR 8509 Sibari (6:24) – Bolzano (15:48)

IC 701 Roma Termini (6:26) – Taranto (12:55)

Il treno FR 9628 Napoli Centrale (10:49) – Milano Centrale (14:35) oggi ferma a Roma Tiburtina anzichè a Roma Termini

oggi ferma a Roma Tiburtina anzichè a Roma Termini I passeggeri in partenza da Roma Termini possono utilizzare il treno FR 9630 Napoli Centrale (10:30) – Milano Centrale (14:58)

I passeggeri diretti a Roma Termini possono utilizzare da Roma Tiburtina il treno FR 9391 Torino Porta Nuova (7:40) – Napoli Centrale (14:08)

Trenitalia ha fatto sapere che seguiranno ulteriori aggiornamenti in giornata.

La scossa, con epicentro a una profondità di 2.5 chilometri nel Comune di Pozzuoli, è stata avvertita distintamente nell'area flegrea. Secondo i primi dati diffusi dall'Ingv la scossa ha avuto una magnitudo di 4 con epicentro in mare in zona Dazio-Pozzuoli.

Tra i quartieri in cui il sisma è stato maggiormente sentito si segnalano Bagnoli, Agnano, Soccavo, Fuorigrotta, Colli Aminei, Posillipo, Pianura e Vomero, e fino a Secondigliano, e poi anche le zone di Quarto, Pozzuoli e Arco Felice.