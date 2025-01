Terremoto Campi Flegrei, gente in strada a Pozzuoli. Il sindaco chiama il Prefetto: “Siamo in sciame sismico”

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

"Siamo in contatto con l'Osservatorio Vesuviano. Siamo in sciame sismico. Ci sono state 3 scosse di cui quella con magnitudo più importante 3.0. Stiamo monitorando il territorio con la Polizia Municipale e i volontari della Protezione civile. C'è stata gente in strada, ma sta rientrando. Abbiamo sentito il Prefetto di Napoli". A parlare in un video è il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, in merito alle tre scosse di terremoto che si sono registrate ai Campi Flegrei poco prima delle ore 18,00 di oggi, venerdì 17 gennaio 2025, con epicentro alla Solfatara. A quanto apprende Fanpage.it ci sarebbero state anche delle chiamate ai vigili del fuoco, ma a titolo informativo. Non si registrerebbero danni causati dalla scossa 3.0.

A Pozzuoli persone spaventate in strada

Il primo cittadino di Pozzuoli, parlando ai cittadini in video, ha comunicato di aver fatto subito "una call con la Prefettura di Napoli, con tutti gli organi preposti. Se dovessero emergere delle criticità, saremo pronti ad affrontarle. Abbiamo avuto gente spaventata per strada, ma stanno tutti rientrando nelle abitazioni. Non ci sono segnalazioni e criticità. Siamo in fase ancora di sollevamento del suolo e quindi il fenomeno è ancora attivo e oggi si è fatto risentire dopo un periodo di stasi".

Il terremoto è stato avvertito sia nella zona dei Campi Flegrei, nei comuni di Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida, che a Napoli, anche in quartieri centrali, come Vomero e Arenella, oltre che in quelli periferici di Agnano, Bagnoli, Fuorigrotta, Soccavo e Pianura. Il fenomeno del bradisismo, quindi, prosegue, con il sollevamento del suolo. I sismi di oggi pomeriggio sono avvenuti nell'arco di un paio di minuti, due con magnitudo 1.6 e 1.7, il terzo, tra i due, più forte, di magnitudo 3.0.