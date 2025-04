video suggerito

Ai Campi Flegrei stanotte c'è stato uno sciame sismico, 10 lievi scosse di terremoto Dieci scosse da 2.2 a 1.2 agitano la notte dei residenti nell'area della caldera vulcanica flegrea. Sciame sismico terminato all'alba.

A cura di Redazione Napoli

Tornano, purtroppo, le segnalazioni di sciami sismici notturni ai Campi Flegrei: ieri sera, venerdì 11, poco prima delle 23 (alle 22.55 per la precisione) è iniziata una sequenza di terremoti nell'area della caldera vulcanica, da anni ormai sotto bradisismo. Stamane all'alba l'Osservatorio Vesuviano ha comunicato al Comune di Pozzuoli la conclusione d'uno sciame sismico: 10 terremoti con magnitudo massima 2.2 . La nota di fine sciame viene emessa nel momento in cui sono trascorse 3 ore senza che vengano registrati terremoti con magnitudo maggiore o uguale di zero.

Le persone che vivono nell'area della caldera hanno sentito ovviamente bene la scossa delle 22.55, le altre, comprese tra 1.2 e 1.6 scala Richter, molto meno. Nelle ultime ore è forte la polemica a Pozzuoli per lo spostamento di uno degli eventi più attesi, il giuramento degli allievi dell'Accademia Aeronautica. Quest'anno si farà a Caserta e molti lamentano che la decisione, presa evidentemente per paura di sciami sismici, possa nuocere all'immagine della zona e alla stagione turistica. Il caso è arrivato in Parlamento: sarà discussa una interrogazione a firma del deputato napoletano Francesco Borrelli indirizzata al ministro della Difesa, Guido Crosetto.