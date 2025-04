video suggerito

Campi Flegrei, il giuramento degli allievi Aeronautica di Pozzuoli spostato a Caserta. Il caso arriva in Parlamento Terremoti ai Campi Flegrei, l'Accademia aeronautica sposta il giuramento degli allievi a Caserta. Borrelli: "I militari dovrebbero essere gli ultimi ad andare via da un territorio in pericolo non i primi a fuggire"

A cura di Redazione Napoli

Arriverà in Parlamento, sotto forma di interrogazione al ministro della Difesa Guido Crosetto, il caso dello spostamento del giuramento degli allievi dell'Aeronautica di Pozzuoli a Caserta. Francesco Borrelli, deputato napoletano di Avs, attacca : «Cosa impedisce di svolgere l'evento nella sede dei Campi Flegrei? Gravissima e irrispettosa questa decisione che chiediamo sia rivista».

L'evento si terrà mercoledì 16 aprile, alle ore 11, nella Scuola Specialisti dell’Aeronautica Militare di Caserta. Lì, infatti avrò luogo la cerimonia di Giuramento e Battesimo del Corso Falco VI, composto dagli allievi della 1a classe dei Corsi Regolari dell’Istituto, 129 giovani, selezionati tra circa 5mila aspiranti provenienti da ogni regione d’Italia, a pronunciare la formula del giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana e alle sue Istituzioni.

E fin qui tutto bene. Ma perché spostare l'evento? Si parla di «contingente situazione legata all’area dei Campi Flegrei». Il riferimento è ovviamente all'attività bradisismica con tanto di terremoti in atto. È sicuramente una decisione non programmata, presa ad horas guardando il sismografo della caldera vulcanica, poiché inizialmente il giuramento era previsto a Pozzuoli, tant'è che nel programma della pattuglia acrobatica delle Frecce Tricolori il giorno 16 era appunto previsto un sorvolo sull'accademia.

La decisione di spostare l'evento ha scatenato la rabbia degli enti locali ma soprattutto dei parlamentari: «Quali sono le contingenti situazioni legate all’area dei Campi Flegrei che impediscono di svolgere la cerimonia a Pozzuoli – scrive Francesco Borrelli -. Le scuole e gli uffici pubblici sono tutti regolarmente aperti. Troviamo irrispettoso verso i campi flegrei tutti, verso la cittadinanza e verso la storia dell'Accademia un simile comportamento. I militari dovrebbero essere gli ultimi ad andare via da un territorio in pericolo non i primi a fuggire. Se ci sono elementi gravi per cui la cerimonia è stata spostata che vengano resi noti, altrimenti l’evento deve essere svolto presso la sede che da sempre l’ha ospitata. Perché? i cittadini dovrebbero sentirsi sicuri e le attività commerciali rimanere aperte se i militari danno un tale segnale?».