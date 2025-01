video suggerito

Scossa di terremoto oggi ai Campi Flegrei magnitudo 3 alle ore 17.53. Avvertita a Napoli Tre scosse di terremoto ai Campi Flegrei, la più forte di magnitudo 3 avvertita in molte zone di Napoli. Il primo sisma 1.6, il secondo di magnitudo 3.0, il terzo di 1.7. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Redazione Napoli

Scossa di terremoto ai Campi Flegrei magnitudo 3.0 oggi venerdì 17 gennaio 2025, alle ore 17.53. Epicentro nell'area della caldera flegrea, zona Solfatara a bassa profondità, si tratta di una scossa bradisismica. Avvertita anche a Napoli nei quartieri Bagnoli e Fuorigrotta, Pianura, Agnano. Nei comuni del quadrante flegreo il sisma è stato distintamente percepito nei comuni di Monte di Procida, Quarto, Pozzuoli, anche a Marano di Napoli. Dal sismografo Solfatara dell'Ingv (‘agitato' per via del vento di queste ore) è evidente che la doppia scossa è stata piuttosto intensa. Non si riscontrano danni a persone.

La prima delle tre scosse è di magnitudo 1,6, alla profondità di un chilometro, la seconda magnitudo 3 scala Richter, verificatasi a distanza dall'altra di circa 30 secondi, profondità 2 chilometri sotto il livello del suolo. La terza scossa alle ore 17,54, di magnitudo 1.7, e profondità attualmente stimata di 1 km. A Pozzuoli gente spaventata in strada. Il sindaco Gigi Manzoni ha comunicato di essersi messo in contatto con la Prefettura, spiegando che è "in corso uno sciame sismico".

Nella settimana dal 6 al 12 gennaio 2025, come recita il rapporto settimanale sull'area dei Campi Flegrei, sono stati localizzati 44 terremoti. Dagli inizi di agosto il valore medio della velocità di sollevamento nell’area di massima deformazione è di circa 10 millimetri al mese.