video suggerito

Terremoto a Napoli, 10 scosse in un’ora all’alba nei Campi Flegrei. Sciame sismico in corso Poco prima delle 4 di oggi uno sciame sismico ha scosso i Campi Flegrei: almeno 10 scosse registrate nel giro di un’ora; la più intensa ha avuto una magnitudo di 1.8. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Valerio Papadia

7 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Campi Flegrei ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Un risveglio turbolento per i cittadini dei Campi Flegrei, dove la terra ha ripreso a tremare: uno sciame sismico è iniziato poco prima delle 4 di oggi, domenica 20 aprile, giornata in cui si celebra la Santa Pasqua: sono almeno 10 le scosse di terremoto che si sono registrate nel giro di un'ora nella caldera del supervulcano. Gli eventi sismici sono stati lievi: quello più intenso è stato registrato alle 3.53 ora locale, con una magnitudo di 1.8 della scala Richter.

Come comunicato dal Comune di Pozzuoli, l'area come sempre più colpita dai terremoti, alle prime luci di oggi, lo sciame sismico nei Campi Flegrei è ancora in corso. "L’Osservatorio Vesuviano ha provveduto a comunicare a questa amministrazione che a partire dalle ore locali 03.47 del 20.04.2025 (UTC 01.47) è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei.All’orario di emissione del presente comunicato sono stati rilevati in via preliminare 11 terremoti con magnitudo Md ≥ 0.0 (3 localizzati) e una magnitudo massima Md = 1.8 ± 0.3" ha scritto l'amministrazione comunale puteolana.

"In considerazione di quanto sopra esposto l’Amministrazione Comunale insieme alla Protezione Civile del Comune di Pozzuoli segue da vicino l’evolversi dello sciame sismico in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno" ha scritto ancora il Comune di Pozzuoli.