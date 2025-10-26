Terremoto ai Campi Flegrei di magnitudo 3.1 alle 00.51, sciame sismico in corso

La scossa delle 00.51 registrata dai sismografi

Uno sciame sismico è in corso nella zona dei Campi Flegrei; è cominciato con una scossa di magnitudo 3.1 sulla scala Richter registrata alle 00.51 e distintamente avvertita sia a Pozzuoli sia in diversi quartieri napoletani della periferia Ovest. Il terremoto è da inquadrare nel bradisismo tipico della zona e non è collegato a quelli avvenuti in serata in Irpinia, che sono, invece, legati a movimenti di faglia. Il Comune di Pozzuoli ha diffuso sui social un comunicato per avvisare la cittadinanza:

"L'Osservatorio Vesuviano ha comunicato a questa amministrazione che a partire dalle ore locali 00:51 del 26 ottobre 2025 (UTC 22:51 del 25.10.2025) è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei. Per eventuali segnalazioni di danni e/o disagi è possibile chiamare i seguenti numeri: Centrale Operativa Polizia Municipale: 081/8551891 Protezione Civile: 081/18894400. In considerazione di quanto sopra esposto l’Amministrazione Comunale insieme alla Protezione Civile del comune di Pozzuoli segue da vicino l’evolversi dello sciame sismico in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno".

Il portale dell'Osservatorio Vesuviano indica 5 scosse nel giro di pochi minuti, tra le 00.51 e le 00.51, con profondità che vanno dai 3.7km agli 1.9 km. La magnitudo non è stata per il momento diffusa. Gli epicentri sono stati localizzati in mare (all'altezza di Gerolomini, Pozzuoli), nella zona della Solfatara e in via Pisciarelli, ad Agnano.