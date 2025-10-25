napoli
Terremoto di magnitudo 4.0 in Irpinia alle ore 21.49: paura ad Avellino, sentito in tutta la Campania

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.0 è avvenuta con epicentro in Irpinia alle 21.49 del 25 ottobre; è stata sentita anche tra le province di Napoli, Salerno e Benevento.
A cura di Nico Falco
Una forte scossa di terremoto, di magnitudo 4.0 sulla scala Richter, è stata avvertita alle 21.49 di oggi, 25 ottobre, in diverse province della Campania. L'epicentro del sisma è stato localizzato a Montefredane, in Irpinia, nella provincia di Avellino, ad una profondità di 14 km. L'evento sismico è stato nettamente avvertito anche tra le province di Napoli, di Salerno e di Benevento, oltre che in diverse zone a cavallo tra il Napoletano e la provincia di Caserta.

Successivamente ci sono state altre scosse di terremoto: alle 21.59 (epicentro Prata di Principato Ultra, magnitudo 2.0 Richter) e alle 22.08 (epicentro Montefredane, magnitudo 2.4 Richter).

Terremoto ad Avellino, persone in strada

A seguito del terremoto molte persone sono scese in strada in vari comuni irpini, dove da questa mattina è in corso uno sciame. I Vigili del Fuoco e la Protezione Civile hanno attivato le ricognizioni per eventuali danni. La Prefettura di Avellino era già in allerta dopo il forte sisma che c'è stato ieri.

La scossa più intensa è stata registrata ieri, 24 ottobre, alle ore 14.40, con epicentro a Grottolella (Avellino): magnitudo 3.6 della scala Richter e profondità stimata in 16 chilometri. L'evento sismico è stato avvertito chiaramente, oltre che ad Avellino e provincia, anche in numerose zone delle province di Napoli, Caserta e Salerno che si trovano al confine con l'Irpinia e che sono vicine all'epicentro in linea d'aria.

Lucia Pappalardo, direttrice dell'Osservatorio Vesuviano, ha riferito a Fanpage.it che il sisma "è avvenuto in una zona sismogenetica che già conosciamo perché ci sono stati già eventi in passato lì. Non è collegato all'attività vulcanica, ribadisco, anche se è stato avvertito a Napoli e in altre zone. Non è un terremoto di origine vulcanica, infatti, ma legato al movimento di faglie originali".

Tre scosse tra la notte e la mattina

Nella notte scorsa e alle prime ore di oggi sono state registrate in zona altre tre scosse di terremoto: una alle 1.19 (magnitudo 2.1, profondità 17 km), la seconda alle 7.32 (magnitudo 2.2, profondità 16 km), anche queste due con epicentro nei pressi di Montefredane, e la terza alle 10.18 di oggi (magnitudo 3.1, profondità stimata 16 chilometri). In tutti i casi non ci sono stati danni o feriti. La scossa più forte è stata sentita nettamente anche ad Avellino e nel Nolano.

Avellino
Campania
Cronaca
Terremoto forte in Irpinia alle ore 21.49: paura ad Avellino, sentito in tutta la Campania
La scossa sentita nettamente anche nelle province di Salerno, Benevento e Napoli. Magnitudo tra 3.9 e 4.4
