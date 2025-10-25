Terremoto Irpinia oggi, altre due scosse nell’area Avellinese dopo il sisma 3.6 di ieri
Ancora altri due terremoti, seppur lievi, in Irpinia. Dopo la scossa di magnitudo 3.6 registrata alle 14.40 del 24 ottobre, con epicentro nell'area di Grottolella (Avellino) e avvertita nitidamente in gran parte delle province della Campania, soprattutto Napoli, nella notte e poi all'alba di oggi si sono verificate altre due scosse, entrambe nello stesso distretto sismico avellinese.
La prima è stata registrata alle ore 1.19 con magnitudo 2.1, a una profondità di 17 chilometri. La seconda, più lieve ma più superficiale (16 chilometri), è arrivata alle 7.32, magnitudo 2.2, con epicentro sempre nei pressi di Montefredane. In entrambi i casi, così come nel sisma di ieri, non si segnalano danni a persone o cose.
L’area resta sotto monitoraggio da parte dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Le micro-scosse nella stessa zona sono compatibili con una normale attività di assestamento. La Protezione Civile regionale, e i centri operativi comunali dell'area, così come la Prefettura di Avellino, restano in allerta. L'Irpinia resta una delle aree a più alto rischio sismico d’Italia, segnata dalla memoria del devastante terremoto del 1980. A Fanpage la direttrice dell'Osservatorio Vesuviano Lucia Pappalardo ha dichiarato, parlando del sisma di venerdì pomeriggio:
Il terremoto è avvenuto in una zona sismogenetica che già conosciamo perché ci sono stati già eventi in passato lì. Non è collegato all'attività vulcanica, ribadisco, anche se è stato avvertito a Napoli e in altre zone. Non è un terremoto di origine vulcanica, infatti, ma legato al movimento di faglie originali.