Terremoto Irpinia oggi, altre due scosse nell’area Avellinese dopo il sisma 3.6 di ieri

Dopo il sisma di magnitudo 3.6 di ieri, due nuove lievi scosse registrate nella notte e all’alba a Montefredane, nessun danno.
A cura di Redazione Napoli
Ancora altri due terremoti, seppur lievi, in Irpinia. Dopo la scossa di magnitudo 3.6 registrata alle 14.40 del 24 ottobre, con epicentro nell'area di Grottolella (Avellino) e avvertita nitidamente in gran parte delle province della Campania, soprattutto Napoli, nella notte e poi all'alba di oggi si sono verificate altre due scosse, entrambe nello stesso distretto sismico avellinese.

La prima è stata registrata alle ore 1.19 con magnitudo 2.1, a una profondità di 17 chilometri. La seconda, più lieve ma più superficiale (16 chilometri), è arrivata alle 7.32, magnitudo 2.2, con epicentro sempre nei pressi di Montefredane. In entrambi i casi, così come nel sisma di ieri, non si segnalano danni a persone o cose.

L’area resta sotto monitoraggio da parte dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Le micro-scosse nella stessa zona sono compatibili con una normale attività di assestamento. La Protezione Civile regionale, e i centri operativi comunali dell'area, così come la Prefettura di Avellino, restano in allerta. L'Irpinia resta una delle aree a più alto rischio sismico d’Italia, segnata dalla memoria del devastante terremoto del 1980. A Fanpage la direttrice dell'Osservatorio Vesuviano Lucia Pappalardo ha dichiarato, parlando del sisma di venerdì pomeriggio:

Il terremoto è avvenuto in una zona sismogenetica che già conosciamo perché ci sono stati già eventi in passato lì. Non è collegato all'attività vulcanica, ribadisco, anche se è stato avvertito a Napoli e in altre zone. Non è un terremoto di origine vulcanica, infatti, ma legato al movimento di faglie originali.

