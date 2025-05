Terremoto a Napoli, scuole aperte domani 14 maggio: nessun danno alle strutture

video suggerito

A cura di Nico Falco

Saranno regolarmente aperte le scuole di Napoli domani, 14 maggio: sono state ultimate le ricognizioni dei tecnici sul territorio, in particolare per le strutture della Decima Municipalità (Bagnoli-Fuorigrotta) ed è stato accertato che lo sciame sismico e le due scosse più forti non hanno causato danni significativi. Lo comunica in una nota il Comune di Napoli, aggiungendo che "chiunque abbia necessità di segnalare situazioni di rischio o richiedere sopralluoghi connessi alle recenti scosse bradisismiche può farlo contattando il numero 0815627027, attivo 24 ore su 24".

L'Osservatorio Vesuviano ha comunicato l'inizio di un nuovo sciame sismico (al momento ancora in corso) alle 12.06 di oggi, 13 maggio, nell'area dei Campi Flegrei. I terremoti più forti sono stati quelli registrati alle 12.06 (magnitudo 2.1 Richter), alle 12.07 (4.4 Richter), alle 12.22 (3.5 Richter), alle 14.58 (3.3 Richter) e alle 15.01 (2.7 Richter). La scossa di magnitudo 4.4, nettamente sentita in tutta la città di Napoli e nella maggior parte della provincia, è la seconda più forte degli ultimi 40 anni (dopo quella di magnitudo 4.6 del 13 marzo scorso).

L'evento sismico, durato parecchi secondi e preceduto da un boato, ha fatto scendere in strada molti cittadini, in particolar modo nelle aree più prossime all'epicentro (localizzato nel mare di Pozzuoli); per verifiche e controlli sono state temporaneamente interrotte le linee ferroviarie e sono stati avviati gli accertamenti sugli edifici pubblici, scuole comprese. L'Ingv ha spiegato a Fanpage.it che il sollevamento del suolo sta continuando, e che è quindi probabile che ci saranno altri terremoti, ma che allo stato attuale non si registrano evoluzioni preoccupanti per l'area di Campi Flegrei.