Ricalcolato il terremoto ai Campi Flegrei: era 4.6, il più forte degli ultimi 40 anni La scossa di terremoto ai Campi Flegrei del 13 marzo è stata di magnitudo 4.6 Richter e non di 4.4: il dato è stato ricalcolato dall'Ingv.

A cura di Nico Falco

La scossa di terremoto ai Campi Flegrei della notte del 13 marzo era di magnitudo 4.6 Richter, e non 4.4, come precedentemente comunicato: il dato è stato ricalcolato dall'Ingv e inserito nel nuovo bollettino settimanale diffuso oggi, 18 marzo, e l'evento è stato il più forte degli ultimi 40 anni. Nel periodo preso in esame (dal 10 al 16 marzo 2025) sono stati rilevati 138 terremoti in totale (di questi, 32 con magnitudo superiore a 1).

Il bollettino dell'Ingv

I dati dell'ultimo mese, si legge, evidenziano una ripresa del sollevamento del suolo, con un valore medio preliminare di velocità mensile di circa 30±5 mm/mese. Dal punto di vista della geochimica, "non si segnalano variazioni significative" dei parametri monitorati "rispetto ai tren di aumento dei flussi e di riscaldamento del sistema idrotermale già noti"; il sensore di temperatura installato in una fumarola a 5 metri da quella principale di Pisciarelli ha mostrato nell'ultima settimana un valore medio di 97 gradi centimetri, ovvero di un grado più alto rispetto alla settimana precedente.

Sulla base del quadro di attività vulcanica, prosegue il bollettino dell'Osservatorio Vesuviano, "non si evidenziano elementi tali da suggerire significative evoluzioni a breve termine".

Gli sfollati dopo le scosse del bradisismo

La scossa, inizialmente misurata come magnitudo 4.4 e inquadrata nel fenomeno del bradisismo, era stata registrata all'1.25 nella notte tra il 12 e il 13 marzo; era stata avvertita in tutta la città di Napoli e in molte aree della provincia, compreso il Vesuviano. I maggiori danni a Pozzuoli e nel quartiere di Bagnoli. Ieri la Prefettura ha diffuso i dati aggiornati: gli sfollati sono 340, oltre mille le verifiche dei Vigili del Fuoco (delle quali due terzi già effettuati).