Terremoto 4.4 a Napoli, forte scossa ai Campi Flegrei alle 12,08: gente in strada, seguito altro sisma di M3.5 Forte scossa di terremoto ai Campi Flegrei: sisma alle ore 12,08 di magnitudo 4.4 avvertito a Napoli in diversi quartieri. Evacuata la sede della Federico II a Fuorigrotta, treni fermi Fs, Cumana e Circumflegrea. Il sindaco di Pozzuoli: “In corso sciame sismico” Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Pierluigi Frattasi

Terremoto a Napoli di magnitudo 4.4, oggi, martedì 13 maggio 2025. La forte scossa ai Campi Flegrei è stata avvertita in tutta la città, molte persone in strada. Il sisma è stato registrato dai sismografi dell'Osservatorio Vesuviano dell'Ingv, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, alle ore 12,08. L'epicentro è stato attualmente individuato a mare, nel porto di Pozzuoli, poco a largo della costa, ad una profondità di 2,6 km.

La seconda scossa di terremoto di magnitudo 3.5

La scossa sarebbe stata preceduta da un sisma di magnitudo 2.1 e seguita da un altro sisma di magnitudo 3.5, ad una profondità di 2,8 km, a Pozzuoli, in via Giovan Battista Pergolesi, poco distante dal Tempio di Serapide e del Rione Terra. Dall'analisi del sismografo, uno dei tanti collocati dall'Ingv nell'area Flegrea, in particolare quello della Solfatara, si evince la drammatica lunghezza dell'onda e dunque della durata del sisma. Lunghissime oscillazioni uscite fuori scala rispetto al sismografo e per lunghi e interminabili secondi. Al momento, l'Ingv ha stimato il sisma in magnitudo 4.4, ma si tratta di una stima provvisoria che potrebbe essere rivista nelle prossime ore.

La lista dei terremoti ai Campi Felgrei dell'INGV con magnitudo ed epicentro

Evacuata la sede della Federico II a Fuorigrotta, treni fermi, chiude metro e funicolari

Scossa di terremoto ai Campi Flegrei, evacuata la sede dell'Università Federico II di Napoli di Piazzale Tecchio a Fuorigrotta. Scattato il sistema di allarme, gli studenti si sono precipitati all'esterno della sede. Nel frattempo, continua l'evacuazione dei piani superiori dell'edificio. Sgomberate le scuole nella zona dei Campi Flegrei, dove sono partiti i piani di evacuazione. Fermati i treni di Fs in arrivo a Napoli e quelli della linee Cumana e Circumflegree di Eav, come previsto dalla normativa. Chiuse a Napoli anche metropolitana Linea 1 e funicolari.

La scossa è stata sentita in un vasto territorio, in tutta la zona anche a nord di Napoli. I cittadini parlano di una scossa lunga e ondulatoria, che ha fatto oscillare per vari secondi i palazzi ed è stata avvertita soprattutto ai piani più alti.

L'epicentro del terremoto di magnitudo 4.4

Il sindaco di Pozzuoli: "Sciame sismico"

Il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, ha comunicato alla cittadinanza:

È in corso uno sciame sismico importante. Ho immediatamente disposto che tutte le pattuglie della Polizia Locale scendessero in strada. Scosse forti che hanno inevitabilmente spaventato la popolazione. Invito tutti alla calma, a rimanere nei luoghi aperti, sono momenti di grande apprensione. Siamo riuniti con il centro operativo comunale. Per segnalazioni contattate la Polizia Locale e la Protezione Civile. Vi aggiorneremo costantemente nelle prossime comunicazioni per tutte le misure necessarie per l’assistenza alla popolazione.