Stop linee ferroviarie a Napoli dopo il terremoto: ferme Cumana e Circumflegrea, disagi alla circolazione

Forti ritardi sui treni in arrivo a Napoli Centrale dopo lo sciame sismico ai Campi Flegrei.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su

Lo sciame sismico con le scosse di terremoto ai Campi Flegrei – la più forte 4.4 – di martedì 13 maggio, ha determinato il blocco di alcune linee ferroviarie, atto dovuto dopo eventi del genere: interrotte dunque le linee Eav Cumana e Circumflegrea «per effettuare le dovute verifiche statiche», lo stesso per la linea metropolitana 2 gestita da Ferrovie dello Stato (Pozzuoli-Gianturco) . Rallentato tutto il traffico ferroviario, ordinario e alta velocità, destinato a Napoli.

Caos Anm, l'Azienda di trasporti napoletana che gestisce la linea 1 della metro, linea 6 e le funicolari: prima ha smentito ogni chiusura poi ha chiuso funicolari e metro.

Sul fronte dei treni a lunga percorrenza riferisce Rfi, il gestore delle Reti ferroviarie italiane:

Terremoto 4.4 a Napoli, forte scossa ai Campi Flegrei alle 12,07: gente in strada, seguito altro sisma di M3.5

Nel nodo di Napoli, la circolazione ferroviaria è sospesa in via precauzionale per consentire la verifica dello stato della linea a seguito di una scossa di terremoto che ha interessato la zona.

È in corso l’intervento dei tecnici di Rfi per i necessari controlli alla linea, seguiranno aggiornamenti.