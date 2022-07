Tentano la truffa delle gomme bucate, ma trovano i carabinieri: tre arrestati a Quarto Hanno provato a mettere in scena la truffa delle ruote bucate nel parcheggio del centro commerciale Quarto Nuovo, nel Napoletano: ma hanno trovato i carabinieri.

Tre persone arrestate per la "solita" truffa delle gomme bucate, particolarmente utilizzata soprattutto nei parcheggi dei centri commerciali. Si tratta di tre napoletani che avevano scelto il centro commerciale Quarto Nuovo come luogo in cui mettere in atto il colpo: l'obiettivo era distrarre l'automobilista quel tanto che bastava per poter rubare dal veicolo tutto quanto avesse un minimo di valore, come borselli, orologi, cellulari, perfino in qualche caso la spesa appena fatta all'interno del centro commerciale stesso.

Come funziona la truffa delle gomme forate

Una tecnica ben nota: i truffatori una volta "puntato" un veicolo, ne bucavano le ruote. Il proprietario, messa in moto l'automobile, parte e dopo pochi minuti è costretto a fermarsi sentendo qualcosa di strano alla ruota. A quel punto, scende a vedere cosa sia accaduto e nel frattempo i truffatori ben appostati si avvicinano: chi propone di dare una mano, chi chiede cosa sia successo. Nel frattempo, un altro di loro non visto ruba quello che gli capita dall'abitacolo e svanisce nel nulla, e quando l'automobilista rientra in auto è già troppo tardi.

Tre arresti a Quarto Flegreo

Questo il copione che stava accadendo anche ieri a Quarto, nel parcheggio del centro commerciale Quarto Nuovo: ma stavolta tra i passanti oltre ai truffatori c'erano anche i carabinieri, che smantellano tutta la messa in scena. Tre gli arrestati, si tratta di napoletani del centro storico già noti alle forze dell'ordine che ora dovranno rispondere di tentato furto aggravato. Sono tutti e tre ai domiciliari in attesa di giudizio: non sono riusciti ad arraffare nulla perché i militari dell'Arma, scoprendoli, hanno evitato il peggio alla vittima, fermandoli appena in tempo.