Tentano di rubare uno scooter davanti alle vetrate di una palestra, i clienti vedono tutto dai tapis-roulant Accade a Meta di Sorrento, nella provincia di Napoli: i clienti della palestra hanno messo in fuga i malviventi. Uno di loro è stato poi rintracciato e arrestato dai carabinieri; è caccia al complice.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Forse tentare un furto davanti alle vetrate di una palestra, mentre i clienti corrono su una fila di tapis-roulant, non è una buona idea. È quanto accaduto a Meta di Sorrento, nella provincia di Napoli, dove i carabinieri hanno arrestato un giovane di 18 anni, mentre il suo complice è riuscito a darsi alla fuga ed è tuttora ricercato.

I due malviventi si sono avvicinati a uno scooter Honda SH bianco che era parcheggiato in strada e hanno tentato di forzare il blocchetto dell'accensione. Il mezzo a due ruote era però parcheggiato davanti alle vetrate di una palestra, in quel momento piuttosto affollata: tanti avventori, che stavano correndo sui tapis-roulant, hanno assistito al tentato furto; alcuni di loro, allarmati, sono usciti all'esterno, mettendo in fuga i due ladri, che si sono allontanati a piedi.

Uno dei malviventi riconosciuto grazie allo zaino fluo

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Piano di Sorrento, che hanno raccolto le testimonianze dei clienti della palestra, che hanno fornito precise descrizioni sui malviventi. In particolare, gli avventori hanno riferito che uno di loro aveva uno zainetto verde fluorescente e i capelli biondo platino, dettagli rivelatisi determinanti per la sua individuazione: si tratta di un giovane di 18 anni di Pompei, che è stato rintracciato e arrestato dai militari dell'Arma; il giovane è stato sottoposto ai domiciliari, in attesa di giudizio. Proseguono le indagini dei carabinieri per rintracciare anche il complice del 18enne.