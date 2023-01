Targa coperta e kit del rapinatore, due giovani presi dopo inseguimento in scooter a Ponticelli La Polizia ha arrestato due giovani nei pressi del Lotto Zero, Napoli est: avevano una pistola carica e addosso avevano guanti e cappellini.

A cura di Nico Falco

La targa coperta con un nastro adesivo, pistola nella tasca, guanti e cappellini nella sella. Si spostavano così tra le strade di Ponticelli Antonio Incarnato, 26 anni, e Antonio Sainz, 18 anni, quando sono stati bloccati dalla Polizia; hanno tentato di eludere il controllo con la fuga, ma sono stati raggiunti dopo un inseguimento e bloccati e la pistola, di cui si erano sbarazzati nella corsa, è stata recuperata: i due sono stati arrestati per detenzione e porto di arma clandestina, resistenza a Pubblico Ufficiale e occultamento di targa.

I giovani sono stati intercettati da una volante del commissariato San Giovanni Barra mentre percorrevano viale delle Metamorfosi, nei pressi del rione Lotto Zero; gli agenti hanno notato che la targa del loro scooter era stata coperta e hanno intimato l'alt; per tutta risposta il conducente del mezzo, poi identificato in Incarnato, ha accelerato e ha cercato di distanziare la pattuglia. I poliziotti si sono lanciati all'inseguimento e via radio hanno chiesto il supporto dei colleghi; sono riusciti a tallonare lo scooter fino in via Attila Sallustro, dove i ragazzi sono stati bloccati col supporto di una seconda automobile, del commissariato Ponticelli.

I due sono stati controllati e sono stati trovati in possesso di due cappellini, uno scaldacollo e un paio di guanti di lattice. Gli agenti hanno recuperato la pistola della quale si erano sbarazzati durante la fuga: una semiautomatica modello Sig Sauger, calibro 9×21, con matricola abrasa e dieci cartucce. Sono state controllate le abitazioni dei due e, nell'appartamento di Sainz, è stata rinvenuta una pistola replica con canna occlusa e priva di tappo rosso. Oltre all'arresto, Incarnato è stato anche sanzionato per guida senza patente e per circolazione con veicolo già sottoposto a sequestro amministrativo.