Sullo scooter fuggono ai carabinieri, inseguimento di 3 chilometri: denunciati 17enne e 16enne È accaduto nella notte a Torre del Greco, nella provincia di Napoli. Il 17enne è stato denunciato anche perché trovato in possesso di un tirapugni.

A cura di Valerio Papadia

Notte movimentata, quella appena trascorsa, a Torre del Greco, nella provincia di Napoli: un inseguimento, protrattosi per oltre tre chilometri, ha tenuto banco per le strade della città corallina. I carabinieri della Sezione Radiomobile della locale compagnia, poco dopo lo scoccare della mezzanotte, erano impegnati in servizi di controllo del territorio quando, in viale Europa, all'altezza della stazione ferroviaria di Santa Maria la Bruna, si sono imbattuti in uno scooter 300 con due giovanissimi a bordo e hanno intimato l'alt. In tutta risposta, i due non si sono fermati al controllo e si sono dati alla fuga.

Ne è nato un inseguimento, che è andato avanti per oltre cinque minuti: i militari dell'Arma hanno tallonato il mezzo a due ruote per tre chilometri e solo allora sono riusciti a fermare i fuggitivi. Si tratta di due minorenni, di 17 e 16 anni, che sono stati così denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale; il 17enne, inoltre, è stato denunciato anche perché trovato in possesso di un tirapugni.

I due minorenni, dopo le formalità di rito, sono stati riaffidati ai rispettivi genitori. Infine, lo scooter sul quale viaggiavano, un Benelli P1000, è stato posto sotto sequestro poiché sprovvisto della copertura assicurativa.