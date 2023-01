Strada dissestata a Capodimonte e residenti intrappolati, i lavori partono dopo due anni dalla chiusura Transennata all’inizio del 2021, la strada è stata murata il mese scorso, rendendola inaccessibile ai veicoli e creando grossi disagi ai residenti.

A cura di Pierluigi Frattasi

Sono finalmente partiti i lavori di manutenzione in via Ottavio Morisani a Capodimonte, una traversa di Salita Moiariello che collega una zona residenziale molto popolosa. La strada era stata transennata due anni fa, ma i lavori non erano mai partiti, nonostante le proteste dei residenti. Lo scorso dicembre, poi, al danno si era aggiunta anche la beffa. Il Comune aveva murato interamente l'accesso, impendendo qualsiasi passaggio e intrappolando di fatto in casa gli abitanti. Dopo la denuncia di Fanpage.it, finalmente però qualcosa sembra muoversi. Il Municipio oggi ha annunciato l'avvio della manutenzione al muro di tufo in Salita Moiariello, che si attendeva dalla prima metà del 2021.

I lavori dureranno un mese

Il Comune di Napoli oggi ha comunicato che "sono iniziati i lavori di manutenzione alla parete di sostegno in muratura di tufo sita in via Ottavio Morisani, salita del Moiariello, chiusa da anni. I lavori consisteranno nel ripristino della muratura deteriorata e del paramento murario, con contestuale pulizia della vegetazione. Il tratto interessato, circa 20 metri per 7 di altezza, è situato in corrispondenza della prima rampa di via Morisani. I lavori, che dureranno circa un mese, si svolgono sotto la direzione del Servizio Difesa idrogeologica del territorio e sono finanziati con fondi di bilancio".

A causa della chiusura con un muro di via Ottavio Morisani, chi deve raggiungere le abitazioni ora dovrà utilizzare per forza come strada alternativa le scale di Salita Moiariello. I residenti sono esasperati soprattutto dopo anni di mancata effettuazione dei lavori di messa in sicurezza e il ripristino della viabilità.