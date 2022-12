A Capodimonte murata una strada, residenti intrappolati: transennata da 2 anni, lavori mai partiti Murata via Ottavio Morisani. I residenti costretti a salire per le scale del Moiariello. Esasperati i residenti: “Transenne da 2 anni, ma zero lavori. Ora come faranno le ambulanze?”

A cura di Pierluigi Frattasi

Murata a Capodimonte via Ottavio Morisani, si tratta di una strada che collega una zona residenziale e corre parallela a via Salita Moiariello. Via Morisani era già stata transennata dal Comune di Napoli da circa 2 anni, a causa di un muro pericolante a rischio crollo. Ma i cittadini spostavano le transenne e passavano lo stesso, mettendo a rischio la loro incolumità. Per questo motivo, l'area di cantiere è stata completamente murata, in modo da poter avviare i lavori nella massima sicurezza. A causa della chiusura di via Ottavio Morisani, chi deve raggiungere le abitazioni ora dovrà utilizzare per forza come strada alternativa le scale di Salita Moiariello. I residenti sono esasperati soprattutto dopo anni di mancata effettuazione dei lavori di messa in sicurezza e il ripristino della viabilità.

La polemica: "Dove passeranno le ambulanze?"

Ma non mancano le polemiche. "Quella strada è chiusa da circa 2 anni – racconta Carlo Restaino, consigliere della III Municipalità Stella-San Carlo all'Arena – ed è vergognoso che il Comune ancora debba iniziare i lavori. La nuova amministrazione deve farsi carico di questa problematica. Via Morisani collega una zona densamente abitata. Come si farà in caso di intervento delle ambulanze del 118? Gli infermieri saliranno per le scale con le barelle? Ma la cosa più grave è che si spendono soldi per recintare e non per fare i lavori. È assurdo".

Il piano viabilità del Comune

Dove si passerà adesso? A causa della chiusura di via Ottavio Morisani, chi deve raggiungere le abitazioni ora dovrà utilizzare come strada alternativa le scale di Salita Moiariello. Un disagio soprattutto per anziani e disabili, costretti a percorrere in salita a piedi la ripida scalinata. Ma che dovrebbe durare giusto il tempo necessario ad eseguire i lavori che sono necessari ed indifferibili.