Continua la protesta dei cittadini per la chiusura della strada di via Ottavio Morisani al Moiariello, importante strada di collegamento con via Foria. Via Morisani, infatti, è chiusa alle auto da oltre un mese. La stradina è stata transennata e resa offlimits alle auto già il 29 aprile scorso, a causa del rischio crollo di un muro di contenimento. Dopo la protesta dei cittadini costituitisi in Comitato e aderenti al Coordinamento Scale di Napoli, i residenti sono stati convocati a Palazzo San Giacomo. Il Comune ha annunciato lo stanziamento di 30mila euro per la messa in sicurezza, ma i lavori di riapertura finora, denunciano i comitati, "non sono partiti". Domenica 13 giugno sarà organizzato un trekking civico del Cambiamento: Il Moiariello tra luci ed ombre, con partecipazione gratuita. I cittadini si sono dati appuntamento alle ore 11,00 all'ex Caserma Garibaldi in via Foria.

Cosa chiedono i cittadini

“Il Comitato spontaneo Moiariello – spiega Carmine Maturo – ha elaborato un decalogo che sintetizza i dieci punti fondamentali per ridonare bellezza, dignità e sicurezza ad uno dei luoghi più belli e affascinanti della città”. Di seguito le richieste avanzate dai comitati: