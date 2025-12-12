Spari nella notte a Napoli, trovato un bossolo su via Chiaia: indaga la Polizia di Stato

Immagine di repertorio

Spari nella notte a Napoli: la polizia di Stato ha recuperato un bossolo su via Chiaia, dopo essere stata allertata dai residenti. L'episodio è avvenuto alle due di questa notte, ma tutto è ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine. Non si registrano al momento feriti, né sono stati recuperati altri proiettili. Un aiuto potrebbe arrivare dalle telecamere di videosorveglianza presenti in zona, dove si trovano tra gli altri Piazza del Plebiscito, la Prefettura e Palazzo Reale.

(in aggiornamento)