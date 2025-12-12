napoli
video suggerito
video suggerito

Spari nella notte a Napoli, trovato un bossolo su via Chiaia: indaga la Polizia di Stato

Spari nella notte su via Chiaia, recuperato un bossolo: indaga la Polizia.
Leggi tutte le news di Fanpage.it direttamente nel tuo feed Google.
A cura di Giuseppe Cozzolino
0 CONDIVISIONI
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio

Spari nella notte a Napoli: la polizia di Stato ha recuperato un bossolo su via Chiaia, dopo essere stata allertata dai residenti. L'episodio è avvenuto alle due di questa notte, ma tutto è ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine. Non si registrano al momento feriti, né sono stati recuperati altri proiettili. Un aiuto potrebbe arrivare dalle telecamere di videosorveglianza presenti in zona, dove si trovano tra gli altri Piazza del Plebiscito, la Prefettura e Palazzo Reale.

(in aggiornamento)

Cronaca
0 CONDIVISIONI
Immagine
Giunta Fico, Bonavitacola non entra. A De Luca la proposta: indica una donna assessore
Intervista a De Magistris: "Manfredi ad Atreju? Io non ci sarei mai andato, Napoli ha una storia antifascista da rispettare"
De Luca, l'ultimo sgarbo: via prima di incontrare Fico, solo una telefonata. In Regione applausi al neo governatore
Piero vuol fare il De Luca. E fa infuriare mezzo Pd sulla nuova giunta regionale in Campania
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views