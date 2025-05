video suggerito

Spari nel rione Sanità, trovati fori da proiettile su due automobili Intervento della Polizia di Stato in via Sanità, a Napoli: su due vetture parcheggiate sono stati repertati fori da proiettile. Indagini in corso, non ci sono state segnalazioni di spari.

A cura di Nico Falco

Fori da proiettile su due automobili parcheggiate, alcuni bossoli a terra poco distante. E le indagini che al momento non escludono nessuna pista: dall'agguato fallito alla "stesa", senza scartare nemmeno l'ipotesi che qualcuno abbia sparato per festeggiare la vittoria del quarto scudetto del Napoli. Il ritrovamento nella tarda mattinata di oggi tra le strade del Rione Sanità, nel centro di Napoli, gli accertamenti sono affidati alla Polizia di Stato.

Gli agenti sono intervenuti intorno alle 12, in via Sanità, dove erano parcheggiate le due vetture. Da verifiche sono risultate essere intestate a persone incensurate e senza legami con la criminalità. Il momento dell'esplosione dei colpi non è stato ancora determinato: i poliziotti sono infatti arrivati per la scoperta dei fori, ma non ci sono state segnalazioni relative a spari in zona, motivo per cui non si può escludere che l'episodio possa risalire a diverse ore se non giorni prima.

Come da prassi sono stati effettuati accertamenti nei Pronto Soccorso vicini, per verificare l'eventuale arrivo di feriti, che hanno dato esito negativo. A quanto si apprende sul posto non c'erano tracce di sangue ma soltanto i bossoli a terra. Nel prosieguo delle indagini, si vaglia la possibilità che importanti elementi possano arrivare dalle registrazioni delle telecamere di sorveglianza, pubbliche e private, installate nei paraggi.