Spari a Fuorigrotta dopo lite familiare, colpi esplosi in strada

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Alcuni colpi di pistola sono stati esplosi in strada nel primo pomeriggio di oggi, 16 dicembre, in via delle Legioni, nel quartiere Fuorigrotta, periferia ovest di Napoli. Si tratterebbe di una lite familiare, i cui contorni restano da ricostruire; le indagini sono affidate alla Polizia di Stato.

Gli spari intorno alle 14:15, non risultano feriti. Sul posto sono intervenute le volanti dell'Ufficio Prevenzione Generale e del commissariato San Paolo; stando a quanto fino ad ora ricostruito dai poliziotti, tutto sarebbe nato da un litigio tra due persone legate da vincoli di parentela; una di loro, dopo una violenta discussione, si sarebbe allontanata per tornare poco dopo armata di pistola e avrebbe fatto fuoco. Non è chiaro se abbia esploso i colpi in aria o se invece abbia tentato di colpire l'altro uomo coinvolto nella lite.