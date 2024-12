Sparatoria a Napoli, 52enne ferito da proiettili a Corso Umberto: ricoverato al Pellegrini

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Sparatoria al centro di Napoli in pieno giorno. Un uomo di 52 anni, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, sarebbe stato colpito da proiettili alle gambe, nel pomeriggio di oggi, mercoledì 4 dicembre 2024, mentre si trovava in via Michele Pironti, un vicolo di Corso Umberto I.

Il ferito sarebbe stato subito soccorso e trasportato all'ospedale Vecchio Pellegrini della Pignasecca per le cure mediche del caso. Il ferito non sarebbe in pericolo di vita. Sulla vicenda indaga la Polizia di Stato, Upg del commissariato Decumani e Montecalvario.