video suggerito

Ucciso uomo a Napoli: sparatoria vicino alla scuola di Marano. Panico nella strada affollata Sparatoria all’apertura della scuola, nei pressi dell’istituto Papa Luciani. Morto un uomo a bordo di un’auto. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Pierluigi Frattasi

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un uomo è stato ucciso a colpi di arma da fuoco nel comune di Marano, a nord di Napoli. La sparatoria nei pressi della scuola "Papa Luciani", al confine con il quartiere napoletano di Pianura e poco distante dalle pendici dei Camaldoli. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. La vittima, secondo le prime ricostruzioni, stava viaggiando a bordo di una auto Bmw di colore bianco, quando sarebbe stato affiancato dai killer che hanno fatto fuoco. L'uomo è morto a seguito delle ferite riportate.

L'agguato sarebbe avvenuto in via Marano-Pianura, strada che costeggia la collina dei Camaldoli e che si trova a cavallo dei due comuni, nell'area nord del capoluogo cittadino. La sparatoria è avvenuta nei pressi della rotonda di Città Giardino a Marano di Napoli. Panico in strada, affollata di famiglie. Almeno 5 i colpi che sarebbero stati esplosi.