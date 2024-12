Piazza Mercato a Napoli pattugliata dall’Esercito 24 ore su 24, come piazza Dante

video suggerito

A cura di Valerio Papadia

Anche in piazza Mercato, nel cuore di Napoli, arriva l'Esercito in presidio 24 ore su 24. La decisione è stata presa oggi dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, dopo aver sentito il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Piazza Mercato si aggiunge, quindi, a piazza Dante, nel centro storico partenopeo, in cui qualche giorno fa era arrivato il presidio dell'Esercito Italiano per porre fine alle gare di scooter, che scorrazzano soprattutto di sera nell'area pedonale, e per il rispetto della legalità in generale.

In una nota, il Comune di Napoli ha fatto sapere: "L'iniziativa ha riscosso l'apprezzamento dei residenti della zona, del presidente della II Municipalità Roberto Marino e delle associazioni del territorio, in quanto rappresenta un intervento concreto per mitigare la percezione di insicurezza della comunità locale ed assicurare migliori condizioni di convivenza civile".

In particolare, il sindaco Gaetano Manfredi e l'assessore alla Legalità Antonio De Iesu – si legge ancora nella nota – "plaudono alle misure adottate ed esprimono viva riconoscenza al Prefetto di Napoli, alle Forze di Polizia e ai militari dell'Esercito che, con tale impegno, contribuiscono a garantire sostenibili livelli di sicurezza in alcune piazze della città, su tutte piazza Dante e piazza Mercato".