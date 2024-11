video suggerito

Esercito in piazza Dante h24 per fermare le gare di scooter tra chi passeggia Il Prefetto istituisce un presidio fisso dell’Esercito in piazza Dante a Napoli per contrastare ogni illegalità. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Arriva l'Esercito in piazza Dante a Napoli per fermare una volta per tutte le gare di scooter dei ragazzini che imperversano le sere del weekend. Nonostante i ripetuti blitz a sorpresa delle forze dell'ordine, infatti, il fenomeno non accenna a diminuire e anche sabato scorso si sono tenuti i tristemente noti rodei, con frotte di ragazzini sui motorini, tutti senza casco, a fare lo slalom tra le famigli che passeggiano. Il Prefetto di Napoli, Michele Di Bari, ha deciso, però, di darci un taglio: istituito un presidio fisso h24 dell'Esercito Italiano nella piazza.

In attuazione delle disposizioni impartite in seno al comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, a partire da oggi, è attivo, in Piazza Dante – sede, tra l'altro, del Convitto Nazionale "Vittorio Emanuele II" frequentato da numerosi allievi e convittori – un presidio h24 da parte di una pattuglia dell'Esercito Italiano – Operazione Strade sicure.

La decisione della Prefettura di Napoli: presidio fisso h24 dell'Esercito

Il dispositivo, scrive la Prefettura, "ha la finalità di aumentare la percezione di sicurezza di studenti, turisti e residenti nell'area presso la quale è istituita l'isola pedonale, verificandone il rispetto da parte di motoveicoli e ciclomotori, prevenendo incidenti stradali e garantendo il rispetto della legalità e la vivibilità del contesto. L'iniziativa rientra nel piano dei controlli disposti per incrementare la sicurezza nelle aree cittadine, in particolare di quelle interessate dal fenomeno della movida e dell'afflusso turistico, al fine di consentire alla popolazione e ai visitatori la piena fruibilità della città".

Acampora (Pd): "Serve più sicurezza"

Gennaro Acampora, capogruppo PD Comune di Napoli, ha commentato:

