L'ex libreria Tullio Pironti diventa LibrOsteria a piazza Dante: si pranza tra i libri L'ex libreria Tullio Pironti di piazza Dante diventa LibrOsteria. Pariante: "Oltraggio alla cultura. Il centro storico è diventato una tavola calda"

A cura di Pierluigi Frattasi

L'ex libreria Tullio Pironti in piazza Dante a Napoli diventa "Antica LibrOsteria", dove si può pranzare tra gli scaffali dei libri. Nell'insegna del nuovo locale, che si trova a due passi da Port'Alba, la storica stradina dei librai napoletani, apparsa nelle scorse ore, non c'è il nome del pugile-editore, figura importante per il mondo della cultura napoletana, scomparso nel 2021, il cui ricordo è affidato, invece, ad una targa marmorea apposta dal Comune il 20 dicembre dell'anno scorso. Una storia lunghissima, quella di Tullio Pironti nel mondo dell'editoria e dei libri. Ha avuto il merito di aver portato in Italia racconti e romanzi di Don DeLillo e Bret Easton Ellis. La sua casa editrice pubblicò "Il Camorrista" di Joe Marrazzo su Raffaele Cutolo, poi diventato un film culto di Giuseppe Tornatore.

La libreria chiusa due anni fa, dopo la morte di Pironti

Dopo la morte di Pironti, la libreria ha chiuso i battenti a gennaio del 2023. Nell'aria si vociferava da tempo che sarebbe diventata un'attività ristorativa, come riportato da Fanpage.it. Le voci sull'apertura di un ristorante si erano però scontrate con il blocco delle nuove licenze per food&beverage nel centro storico Unesco di Napoli, varato dal Comune proprio nell'estate del 2023 e che scadrà a luglio di quest'anno. Ciò nonostante alcuni bar e ristoranti hanno potuto comunque aprire in questi anni, grazie ad una deroga per i locali che hanno come attività prevalente quella della esposizione di libri. Da qui, la nascita di varie Risto-librerie o pizza-librerie.

La polemica: "Ora rimuovete la targa"

L'insegna del nuovo ristorante libreria di piazza Dante, intanto, ha scatenato la reazione delle associazioni civiche. Antonio Pariante, del Comitato Santa Maria di Portosalvo, commenta amaramente: "È un oltraggio alla cultura" e lancia la provocazione: "Ora sia rimossa la targa dedicata a Tullio Pironti". "Aggirati i divieti di licenza stabiliti dalle delibere del Comune – sostiene Pariante – Lo storico locale del mitico editore scomparso diventa “LibrOsteria”. Tradita l’identità culturale della piazza in favore del fast food. Sito Unesco trasformato in una gigantesca “Tavola Calda” I comitati: “via la Targa, rispettate la memoria di Tullio Pironti”.