Spalletti mister della Nazionale italiana finisce subito sul presepe. Al fianco di De Laurentiis Spalletti ct della Nazionale approda tra le statuine del presepe. L’opera a tempo record è di Marco Ferrigno. In mano il mister stringe l’assegno per De Laurentiis.

A cura di Redazione Napoli

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli dello scudetto e da qualche ora neo commissario tecnico della Nazionale italiana di calcio, torna in versione riveduta e corretta sulle bancarelle degli artigiani del presepe napoletano di San Gregorio Armeno. La prima statuetta è pronta, l'ha prodotta il maestro Marco Ferrigno.

Che ironicamente l'ha collocata proprio al fianco di Aurelio De Laurentiis, il presidente del Calcio Napoli con il quale in questa settimana Spalletti, insieme alla Figc, ha ingaggiato un braccio di ferro per approdare a Coverciano. E così il mister toscano viene ritratto mentre stringe un gagliardetto con la scritta «3.500.000». È la somma per la rescissione anticipata del vincolo con la squadra napoletana e passare dall'azzurro partenopeo all'azzurro nazionale.