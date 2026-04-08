Stadio Maradona, Manfredi: “Progetto va avanti”. Cittadinanza onoraria a De Laurentiis

L'ipotesi di un sub-commissario per lo Stadio Maradona "è possibile", il progetto di riqualificazione che comunque andrà avanti, la cittadinanza onoraria ad Aurelio De Laurentiis per la quale "i tempi sono maturi". Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, è tornato a parlare dello Stadio Diego Armando Maradona e della sua possibile candidatura ad Euro 2032, che passa però per una riqualificazione in grande stile dell'impianto di Piazzale Tecchio, il cui progetto è da tempo al centro di accesi dibattiti.

Sulla possibilità di un sub-commissario per lo Stadio Maradona in vista di Euro 2032, Manfredi ha spiegato che "questa possibilità c'è, ma non è stato ancora definito nulla a livello nazionale. Noi stiamo andando avanti con la progettazione dello stadio", ha spiegato intervenendo a Radio Crc, "siamo in una fase molto avanzata della riqualificazione, qualsiasi strumento normativo che ci consenta di agire con maggiore velocità è ben accetto". Ad ottobre scadrà il termine di presentazione alla UEFA degli stadi che ospiteranno Euro 2032: per l'Italia, le ipotesi sembrano essere quelli di Torino, Milano, Roma più due stadi tra Napoli, Firenze, Bologna, Udine, Palermo, Cagliari e Genova. Ma per ora è ancora "presto" e la lista non è stata ancora ufficializzata.

E sulla questione della cittadinanza onoraria a De Laurentiis, nell'anno in cui il Napoli Calcio compie 100 anni e nel 22esimo di proprietà della Filmauro, Manfredi spiega: "Tempi maturi per conferirla anche a Napoli", ha aggiunto il primo cittadino di Napoli, "l'ho detto anche pubblicamente e prossimamente concorderemo con il presidente la data per il conferimento". Non è escluso che l'appuntamento possa essere proprio in occasione del centenario della società la cui fondazione, tradizionalmente, è posta al 1° agosto. Quest'oggi De Laurentiis l'ha ricevuta a Los Angeles dalla sindaca Karen Bass.