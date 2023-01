Sorpreso con la droga, scatta la perquisizione a casa: arrestati zia e nipote a Qualiano I carabinieri hanno perquisito la casa di un 30enne del Napoletano sorpreso con della droga e quella di sua zia: la donna aveva oltre 700 grammi di marijuana.

A cura di Nico Falco

I carabinieri lo hanno sorpreso per strada, in violazione dell'obbligo di dimora e con della droga in tasca. Il passo successivo è stata la perquisizione della sua abitazione, dove sono stati trovati altro stupefacente e una pistola replica priva del tappo rosso: lui è finito in manette, la compagna convivente è stata denunciata a piede libero ed è scattato l'arresto anche per la zia, trovata in possesso di oltre 700 grammi di marijuana e migliaia di euro in contanti.

Davide Sarnataro, 30enne di Qualiano già noto alle forze dell'ordine, si è imbattuto nei controlli dell'Arma mentre stava percorrendo in scooter via Marchesella, a Giugliano in Campania; la sua presenza oltre i confini del comune di residenza era già motivo di arresto in flagranza. I militari hanno controllato il contenuto del suo borsello e hanno trovato all'interno 9 dosi di marijuana. Come da prassi, la perquisizione è stata quindi estesa alla sua abitazione di Qualiano, alla ricerca di stupefacente. E, nell'appartamento, sono stati trovati altri 7 grammi di marjuana e la pistola scenica, che sono valsi la denuncia a piede libero per detenzione ai fini di spaccio per la compagna 29enne.

I carabinieri sono quindi passati ad una vicina abitazione, dove vive la zia del trentenne: nell'appartamento della 60enne incensurata sono stati rinvenuti e sequestrati 10 sacchetti di marijuana per un peso complessivo di 746 grammi e la somma di 3.500 euro in contanti, anche questa sotto chiave in quanto ritenuta provento della vendita di droga; la donna è stata arrestata per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I due sono in attesa di giudizio.