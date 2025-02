video suggerito

Sorpresi a rubare tubature d’acciaio a Qualiano: quattro arrestati, c’è anche un 14enne Quattro persone sorprese a smontare tubi d’acciaio: uno di loro ha solo 14 anni. Denunciati per concorso in furto aggravato, il minore riportato ai genitori. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Giuseppe Cozzolino

6 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Sono stati sorpresi a rubare tubature in acciaio da uno stabilimento: ma tra loro c'era anche un 14enne, e che vista l'età è stato sì denunciato ma poi riaffidato ai genitori. Per gli altre, invece, si sono aperte le porte della camera di sicurezza della caserma dei carabinieri di Giugliano in Campania, in attesa di giudizio. Dovranno rispondere di concorso in furto aggravato: si tratta di un 24enne, un 23enne ed un 18enne, rispettivamente di Mugnano di Napoli i primi due e della stessa Giugliano in Campania il terzo. Anche il minore è stato denunciato per l'ennesimo reato prima di essere riaccompagnato a casa.

Tutto è avvenuto in piena notte, in uno stabilimento di via Circumvallazione Esterna, a Qualiano, nell'hinterland di Napoli. Al 112 arriva un allarme di un furto in corso, ed una pattuglia dei carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano in Campania arrivano poco dopo, senza fare eccessivo rumore. Sul posto, i militari dell'Arma trovano quattro persone, che armate di smerigliatrice stavano smontando alcune tubature d'acciaio. I quattro non si accorgono di niente, mentre i carabinieri bloccano tutte le uscite prima di far scattare il blitz: per i quattro, non c'è possibilità di fuga e poco dopo vengono tutti arrestati. Oltre ai tre adulti, i carabinieri scoprono anche la presenza del 14enne, denunciato a sua volta alla Procura per i Minori per il reato di concorso in furto aggravato, alla stregua degli altri tre che invece vengono denunciati al Tribunale ordinario e portati in camera di sicurezza in attesa di giudizio, mentre il minore viene riaffidato ai genitori.