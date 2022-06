“Sono il direttore sportivo dell’Avellino”, e telefona ai calciatori. Denunciato per truffa Telefona ai calciatori fingendo di essere il direttore sportivo dell’Avellino, il “vero” ds presenta denuncia: tentata truffa e sostituzione di persona.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Vincenzo De Vito, ds dell’Avellino Calcio

Telefona ai calciatori presentandosi come Vincenzo De Vito, direttore sportivo dell'Avellino Calcio, contattandoli a nome suo. Non è chiaro quale fosse lo scopo dell'uomo, se ottenere "soffiate" di calciomercato o "spingere" ad un trasferimento. In ogni caso, questa mattina il verso direttore sportivo avellinese si è recato presso la Digos di Avellino a sporgere denuncia contro ignoti. Lo ha comunicato lo stesso club irpino in una nota ufficiale.

Tentata truffa e sostituzione di persona

L'ipotesi di reato ipotizzata nei confronti dell'uomo è quella di tentata truffa e sostituzione di persona: la Procura di Avellino si sta muovendo per risalire all'autore, l'unico che possa spiegare anche il motivo del gesto. "Ho sporto denuncia a tutela mia e del club per cui lavoro", ha spiegato De Vito, "e a tal proposito ci tengo a ringraziare la Digos e la Procura della Repubblica di Avellino che hanno dimostrato notevole competenza ed immensa professionalità".

Il comunicato dell'Avellino Calcio

Questo il comunicato dell'Unione Sportiva Avellino dopo la denuncia presentata in Procura dal direttore sportivo irpino: