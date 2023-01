Si guasta la Circumvesuviana: passeggeri sui binari, linea sospesa tra Torre Annunziata e Castellammare Il treno si blocca poco prima di Pompei, interrotta la circolazione tra Torre Annunziata e Castellammare.

A cura di Nico Falco

Il treno si ferma, i passeggeri sono costretti a scendere dal convoglio e a proseguire a piedi. Disavventura per i viaggiatori che questa mattina, 12 gennaio, erano sulla circumvesuviana diretti a Napoli: il treno si è bloccato poco prima della stazione di Pompei, probabilmente per un problema a un pantografo. Dopo un primo tentativo di raggiungere la stazione Moregine a marcia indietro, visto che il tratto è in discesa, il convoglio si è di nuovo fermato in attesa dei tecnici.

Alla fine i passeggeri, in gran parte pendolari, sono scesi dal convoglio e hanno proseguito a piedi alla ricerca di un mezzo alternativo per raggiungere la destinazione. "Causa problemi tecnici alla linea aerea – avvisa l'Eav con un comunicato – la circolazione è interrotta tra Torre Annunziata e Castellammare, pertanto i treni in partenza da Napoli diretti a Sorrento, limiteranno a Torre Annunziata, ed in treni in partenza da Sorrento limiteranno a Castellammare. A breve partirà il servizio di bus navetta tra Torre Annunziata e Castellammare".