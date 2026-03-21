Circumvesuviana, 11 treni cancellati ma la navetta bus non c’è: “Attese di ore, decine di turisti bloccati”

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Soppressi quasi tutti i treni della Circumvesuviana a Porta Nolana questa sera, sabato 21 marzo, a causa di lavori sui binari. Ma la navetta bus sostitutiva non c'è. Centinaia di persone in attesa alla fermata dell'hotel Ramada, in via Galileo Ferraris, questa sera a Napoli. "Oltre un'ora di attesa, ma la navetta non è passata", denuncia Roberto Capasso, presidente di Assoutenti Campania.

"Ci sono persone in strada – racconta Capasso – che stanno attendendo da oltre un'ora l'arrivo di una navetta bus sostitutiva. Persone che devono tornare alle proprie case nei comuni del vesuviano, come Portici ed Ercolano, ma anche tantissimi turisti che sono diretti a Sorrento e Vico Equense. Tutti a piedi. Come associazione denunciamo l'approssimazione delle comunicazioni da parte di Eav e l'inefficienza dei mezzi di trasporto pubblico sostituitivi. Non si possono lasciare i passeggeri abbandonati al proprio destino".

I treni della Circumvesuviana soppressi

Disagi anche sulla Cumana

Disagi anche sulla Cumana, dove a causa di problemi tecnici risulta interrotta la circolazione lungo una tratta, con la frequenza delle corse 30 minuti l'una dall'altra. A farlo sapere è l'Ente Autonomo Volturno, che in una nota sottolinea come "dalle ore 16:15 e fino a contrario avviso si effettua la soppressione dei treni locali sulla tratta Montesanto-Bagnoli", mentre "la circolazione ferroviaria avrà una frequenza di 30 minuti sulla tratta Montesanto-Torregaveta".