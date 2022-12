Si finge rider per evitare controlli, ma è evaso dai domiciliari e su uno scooter rubato: arrestato In manette è finito un 44enne, già noto alle forze dell’ordine, arrestato dalla Polizia di Stato nel centro storico di Napoli.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Si è finto un rider, di quelli che fanno le consegne, per evitare controlli da parte delle forze dell'ordine: controlli che avrebbero scoperto che era evaso dagli arresti domiciliari e che si trovava in sella a uno scooter rubato. Nel cuore di Napoli, nella serata di ieri, martedì 6 dicembre, gli agenti del commissariato Dante della Polizia di Stato hanno arrestato A.S., 44enne già noto alle forze dell'ordine.

Nella serata di ieri, i poliziotti, mentre percorrevano via Pontecorvo, hanno notato fermo al semaforo all'incrocio con vico Lungo Pontecorvo un rider, in sella al suo scooter e con il classico zaino utilizzato per trasportare cibi e bevande: alla vista degli agenti, l'uomo ha accelerato e si è dileguato a bordo del mezzo a due ruote. Ne è nato così un inseguimento, che si è interrotto soltanto in via Salvator Rosa, all'incrocio con via Santa Monica, quando il centauro è stato bloccato dai poliziotti.

L'uomo è stato denunciato e arrestato

Identificato, il 44enne è stato perquisito e trovato in possesso di diversi arnesi atti allo scasso. Durante i controlli, i poliziotti hanno inoltre scoperto che l'uomo era sottoposto agli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio e che, quindi, era appena evaso; infine, lo scooter sul quale il 44enne si trovava è risultato essere stato rubato lo scorso 1° dicembre.

L'uomo è stato così arrestato per evasione, nonché denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per ricettazione, resistenza a Pubblico Ufficiale, possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli e guida senza patente reiterata nel biennio.