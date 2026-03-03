napoli
Si abbassa i pantaloni davanti una scuola elementare di Bagnoli: arrestato 51enne

Un uomo di 51 anni si è abbassato i pantaloni mentre gli alunni delle elementari stavano uscendo da scuola: arrestato e portato in carcere.
A cura di Giuseppe Cozzolino
Si è abbassato i pantaloni davanti alla scuola elementare di via Pozzuoli, nel quartiere Bagnoli di Napoli: l'intervento immediato dei carabinieri ha però evitato il peggio, con l'uomo che è stato arrestato e portato in carcere. La vicenda è accaduta all'uscita di scuola degli alunni dell'istituto comprensivo Madonna Assunta di Bagnoli, in via Pozzuoli. Mentre i bimbi della scuola elementare, di età tra i 6 e gli 11 anni, stavano uscendo, l'uomo si è abbassato i pantaloni: ma i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti, bloccandolo. L'uomo, con precedenti specifici, è stato così trasferito in carcere: dovrà rispondere di atti osceni in luogo pubblico.

